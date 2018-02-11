وأوردت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الأحد، أن الحادث وقع في 18 يناير الماضي عندما وقع ما يبدو أنه شجار بين أحد موظفي سلطة النقل وراكب في القطار المتوقف في المحطة.

ودفع الأمر برجال الشرطة في محطة القطارات إلى التدخل، وعندها أشعل الراكب النار في جسم، غير محدد، كان يحمله وسرعان ما انتشرت النيران في المكان.

وأصيب الراكب وموظف النقل وعدد من رجال الشرطة، الذين تمكنوا، رغم ذلك، من سحب الرجل إلى خارج القطار واعتقاله.

وذكرت الصحيفة أن جروح الرجل وموظف سلطة النقل تطلبت نقلهما إلى المستشفى.

ووجهت محكمة لاحقا إلى الرجل تهمتي إشعال حريق متعمد ومحاولة الاعتداء.