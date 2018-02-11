ووقع الحادث الأول وقع في شقة عثر فيها رجال الشرطة على قتيلين في المطبخ، تلاها إطلاق نار في مجمع سكني قريب عثر فيه على جثتين أخرتين.

كما عثر على مطلق النار الذي عرفته الشرطة باسم جوزيف نيكيل.

وقال مأمور مقاطعة جونسون بالولاية، داوين برايس، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) مساء السبت "وقع حادث شهد أعمال قتل مروعة".

ولم تفصح السلطات عن اسماء الضحايا الأربعة الآخرين حتى إبلاغ ذويهم، فيما لم يتم الكشف عن دوافع الهجوم.