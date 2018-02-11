وذكرت صحيفة "الصن" البريطانية، الأحد، أن الحادثة وقعت في مطار العاصمة النيجيرية أبوجا، الأربعاء.

وأضافت أن الباب سقط داخل الطائرة فجأة، محدثا صوتا قويا.

وأظهر الفيديو الركاب يلتقطون صورا للواقعة، وذلك خلال سير الطائرة على الممر بعد هبوطها بمطار أبوجا.

وحاولت الشركة التملص من مسؤولية ما جرى، مشيرة إلى أن الباب لا يفتح إلا بتدخل بشري، وهو ما نفاه الركاب الجالسون بجانب الباب.