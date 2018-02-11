وأضاف يسرائيل كاتز، الأحد، أن إيران سوف تستغرق وقتا حتى "تدرك وتفهم وتسأل عن الكيفية التي عرفت بها إسرائيل تلك المواقع وضربتها".

وشنت إسرائيل هجوما واسع النطاق داخل سوريا، بعدما أسقطت طائرة إيرانية دون طيار تسللت إلى مجالها الجوي.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه قصف 4 مواقع إيرانية و8 مواقع سورية، ما تسبب في أضرار كبيرة، من ضمنها مركز القيادة والسيطرة الرئيسي للجيش السوري.

وكانت إسرائيل أصدرت مؤخرا عدة تحذيرات صارمة بشأن تزايد دور إيران على طول حدودها مع سوريا ولبنان.

والسبت أسقطت الدفاعات السورية طائرة إسرائيلية من نوع إف-16 في أكبر حادث من نوعه منذ انطلاق الأزمة السورية عام 2011.