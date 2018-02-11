ولم يتضح بعد سبب الهجوم الذي وقع صباح الأحد في منطقة سليمان بمقاطعة يوغياكارتا، وفق "أسوشيد برس".

وقطع المهاجم، البالغ من العمر 22 عاما، رأسي تمثالين للسيد المسيح ومريم العذراء خلال الهجوم.

والكنائس من بين الأهداف الشائعة للمتطرفين في إندونيسيا، التي تعد أكبر دولة مسلمة في العالم.

وذكر المحقق في الشرطة المحلية فيندي تيمور أن شرطة مكافحة الارهاب ستشارك في التحقيق.