وقال قائد الشرطة المحلية، محمد جوني، إن نحو 18 شخصا نقلوا إلى مستشفيات لتلقي العلاج، بعضهم في حالة حرجة، وذلك في أعقاب الحادث الذى وقع السبت على منحدر متعرج بمدينة سوبانغ في غاوة الغربية، الواقعة شمال غرب العاصمة جاكرتا.

وكانت الحافلة في طريقها إلى منتجع "تانغكوبان بيراهو" الجبلي الشهير بمدينة تانجيرانغ، وقت وقوع الحادث.

وأضاف جوني أن "الشرطة ما زالت تحقق في سبب الحادث، بيد أن تحقيقا أوليا أظهر أن المكابح تعطلت بينما كانت الحافلة تسير على التل، مما أدى لاصطدامها بدراجة نارية قبل أن تسقط في حقل. كما أن معظم الضحايا لقوا حتفهم على الفور".