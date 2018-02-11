وتستعرض الدورة التي ستبدأ بحضور ورعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي، أبرز تحديات العمل التي تواجه الأنظمة الحكومية.

وتستضيف الإمارات أكثر من 4 آلاف مسؤول ومتخصص يشاركون في القمة بنسختها السادسة، ويضم الاجتماع 140 حكومة، و16 منظمة دولية، و130 متحدث.

وتشمل قائمة المتحدثين أسماء بارزة مثل رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي، ورئيسة صندوق النقد الدولي كرستين لاغارد، والمؤلف ديباك شوبرا، فضلا عن قائمة طويلة من الشخصيات المؤثرة بالعالم.

وتعد القمة منصة لصناع القرار والمفكرين للبحث في قضايا حيوية وتنموية، كما تمثل فرصة للبحث عن المعوقات التي تواجه العمل الحكومي، وتنسيق شراكات بين المنظمات الدولية والحكومية.