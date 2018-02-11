وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن الشركة جربت الدواء على مرضى من الولايات المتحدة واليابان، وكانت النتيجة القضاء على فيروس الإنفلونزا في زمن معدله 24 ساعة.

وقالت الشركة اليابانية إن دواء "شيونوغي" الجديد يمتلك قوة أكبر تساعد المرضى على التخلص من الفيروس بشكل فوري.

ويعمل الدواء الجديد بطريقة مختلفة عن أدوية الإنفلوانزا العادية، حيث يمنع الفيروس من السيطرة على خلايا الإنسان.

وحصل الدواء التجريبي على الرخصة الدولية التي تتيح له بدء التوزيع، فيما تعمل اليابان على تسريع عملية ترخيصه داخل البلاد المختلفة بعد الحصول على الموافقة الدولية، ومن المتوقع دخوله الأسواق في مارس المقبل.