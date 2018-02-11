ويعتقد اللاعب السويسري أنه بحاجة إلى مزيد من الوقت حتى يستعيد كامل لياقته وذلك عقب الخسارة 7-6 و6-4 أمام البوسني ميرزا باشيتش في خامس مبارياته الرسمية في 7 أشهر.

وخرج فافرينكا من الدور الثاني لبطولة أستراليا المفتوحة الشهر الماضي عقب الخسارة أمام الأميركي الصاعد تينيس ساندغرين في لقاء من ثلاث مجموعات.

وقال اللاعب البالغ عمره 32 عاما في مؤتمر صحفي "كان من الرائع لو فزت بهذه المباراة، لكنني أحتاج إلى التركيز على الإيجابيات من الأيام الماضية".

وتابع "كان من الإيجابي خوض ثلاث مباريات متتالية والفوز بمباراتين. بكل تأكيد كنت في حاجة لبذل الكثير من الجهد للفوز بالمباريات، في ظل عدم اعتيادي على خوض مباريات، لكن هذا ما ينبغي فعله حتى أعود إلى مستواي".

وخرج فافرينكا من ترتيب أول 15 لاعبا في التصنيف العالمي في ظل ابتعاده عن مباريات رابطة اللاعبين المحترفين، لكنه قال إنه لم يشعر بأي ألم خلال لعبه في بلغاريا.

وقال فافرينكا "حالة ركبتي تحسنت كثيرا. أنا سعيد جدا وأتحلى بالإيجابية بعد الخضوع لجراحة. مرت فترة 6 أشهر الآن، وكل شيء يسير بشكل رائع. أعتقد أنني أفعل كل شيء ممكن للعودة إلى ما كنت عليه".

ورغم ذلك يتحلى فافرينكا بالحذر بشأن إمكانية خوض مباريات متتالية.

وقال اللاعب السويسري "أنا أتحرك بشكل رائع وألعب بشكل رائع لكن هذا جزء من المرحلة الحالية (..) بأن أخوض الكثير من المباريات وأشعر بمزيد من الثقة".

وسيخوض فافرينكا البطولة المقبلة في روتردام حيث أحرز هناك اللقب في 2015.