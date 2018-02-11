وأصبح رصيد نابولي 63 نقطة من 24 مباراة، بفارق نقطة واحدة عن يوفنتوس الذي تصدر المسابقة مؤقتا بعد فوزه 2-صفر على فيورنتينا الجمعة، وحقق أيضا الفوز في آخر 8 مباريات بالمسابقة.

وتكرر نفس الموقف الذي حدث في آخر جولتين عندما كان يوفنتوس يلعب أولا، ويتصدر مؤقتا، ثم يستعيد نابولي المركز الأول.

وسيلعب يوفنتوس أولا في الجولات الأربع المقبلة أيضا وهو ما أثار انتقادات من ماوريتسيو ساري، مدرب نابولي.

ويتأخر لاتسيو ثالث الترتيب بفارق 16 نقطة عن يوفنتوس بعدما فشل في الحفاظ على بدايته القوية عندما سجل هدفا عن طريق المدافع ستيفان دي فري بعد كرة عرضية من تشيرو إيموبيلي.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين أدرك خوسيه كايخون التعادل. وتعرض ساري للطرد بعد ذلك لكن فريقه تألق في الشوط الثاني.

وسجل والاس مدافع لاتسيو بطريق الخطأ في مرماه، قبل أن تصبح النتيجة 3-1 عن طريق ماريو روي، ثم أضاف دريس ميرتنز الهدف الرابع.