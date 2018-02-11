وقالت صحيفة "ماركا" إن جمهور ريال مدريد في استاد سانتياغو برنابيو أطلق صافرات الاستهجان عندما أضاع بنزيمة فرصة قبل نهاية مباراة الفريق أمام ريال سوسيداد، التي انتهت بانتصار "الملكي" بنتيجة 5-2.

وقالت الصحيفة أن رونالدو أعرب عن رفضه صافرات الجمهور بالإشارة بيده، وطالبها بتشجيع زميله الفرنسي.

والتقطت كاميرات "موفيستار" الناقل الرسمي لمباريات الدوري حركة رونالدو في نهاية مباراة الفريق مساء السبت.

ويعاني المهاجم الفرنسي من صيام طويل عن التهديف مع الفريق، إذ لم يسجل سوى هدفين مع فريقه في الدوري، من أصل 16 مباراة خاضها.