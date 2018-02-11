وكان كاووس سيد إمامي يتولى منصب عضو مجلس الإدارة المنتدب بالصندوق الفارسي لتراث الحياة البرية، الذي يسعى إلى حماية حيوانات إيران النادرة، وهو باحث في علم الاجتماع تلقى تدريبه في الولايات المتحدة.

وكتب الموسيقار الإيراني رام إمامي نجل سيد إمامي على تويتر أن أباه اعتقل في 24 يناير، وأنه تم إبلاغ أمه بوفاة إمامي في التاسع من فبراير.

ولم يُعرف على الفور المكان الذي كان يرسل منه إمامي الابن تغريداته.

وقال رام إمامي "أنباء وفاة والدي يستحيل تفهمها، مضيفا ""مازلت لا أصدق ذلك".

وكتب رام إمامي على حسابه على إنستغرام أن السلطات قالت إن أباه "انتحر". ولم يرد على طلبات للإدلاء بمزيد من التفاصيل.

ونقلت وكالة ميزان للأنباء الناطقة بلسان الهيئة القضائية عن عباس جعفري دولت أبادي مدعي طهران قوله، السبت، إن قوات الأمن الإيرانية اعتقلت عدة أشخاص بتهمة التجسس. وقال دون ذكر تفاصيل أخرى "كانوا يجمعون معلومات سرية في أماكن استراتيجية.. تحت ستار مشروعات علمية وبيئية".

ولم يتسن الاتصال بمتحدثين باسم السلطة القضائية للتعليق على ذلك مساء السبت، ولم تعلن السلطات الإيرانية اعتقال سيد إمامي، كما لم تؤكد مصادر رسمية وفاته.

وحصل سيد إمامي على درجة الدكتوراه في علم الاجتماع من جامعة أوريغون في 1991، وذلك وفقا لقائمة بأسماء الخريجين تحتفظ بها الجامعة على الإنترنت.

ويُعتقد إن سيد إمامي يحمل جنسية إيرانية كندية مزدوجة. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الكندية إن "السلطات تتحرى الأمر".