وكان تم خطف الشرطيين العشرة في يونيو 2017 إثر كمين نصب لهم في نواحي مايدوغوري كبرى مدن ولاية بورنو في شمال شرق نيجيريا.



أما الجامعيون الثلاثة في جامعة مايدوغوري فخطفوا في يوليو أثناء مهمة بحث حول النفط في شمال شرق البلاد أيضا.



وقال غاربا شيهو المتحدث باسم الرئاسة، إن "الإفراج عنهم جاء إثر سلسلة مفاوضات قادها الرئيس (محمد) بخاري ودعمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر".



وأوضحت السلطات النيجيرية، أن المحررين الـ13 هم في طريقهم إلى أبوجا تحت حماية الجيش.



وكان بخاري أعلن في ديسمبر 2015 أن بوكو حرام "دحرت تقنيا" أمام حملة الجيش.



وقال في نهاية نوفمبر 2017 إن الهجمات على القرى والاعتداءات الانتحارية التي تسارعت مجددا، ما هي إلا "الرفسات الأخيرة لحصان يلفظ أنفاسه".



وخلفت أعمال العنف في نيجيريا منذ 2009، 2,6 مليون نازح و20 ألف قتيل على الأقل.