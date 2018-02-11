وحسب مصادرنا قتلت قوات الشرعية القيادي في مليشيات الحوثي الإيرانيى العقيد محمد محمد الأشول في تعز خلال المعارك مع قوات الشرعية.



وتتواصل المعارك ضد المليشيات الحوثية على جبهات عديدة أهمها الساحل الغربي وصعدة وتعز، حيث تلقت ميليشيا الحوثيين ضربات موجعة بعد أن خرجت مناطق ومديريات كثيرة عن سيطرتها.



وأفادت مصادر عسكرية، أن قوات الشرعية اليمنية تمكنت من السيطرة على جبل حيد الحمام بجبهة مقبنة غربي تعز بعد معارك عنيفة مع مليشيات الحوثي، تكبدت فيها المليشيات الإيرانية خسائر كبيرة.



واستبقت قوات الشرعية هجومها على الجبل الاستراتيجي بحصار محكم للمليشيات الانقلابية خلال اليومين الماضيين.



وفي مديرية صرواح بحافظة مأرب، استطاعت القوات الحكومية استعادة السيطرة على غرب الواغرة في منطقة مخدرة من قبضة ميليشيا الحوثيين.



وشرق العاصمة صنعاء إحدى الجبهات المشتعلة أيضا شنت القوات الحكومية قصفا مدفعيا مكثفا استهدف مواقع مليشيات الحوثي المتواجدة على مشارف مسورة و المدراج بمديرية نِهم.



وفي محافظة صعدة المعقل الرئيس لمليشيا الحوثي نجحت قوات الشرعية بالتقدم بخطوات ثابته صوب مركز المحافظة، وخلال المعارك تم العثور على أوكار يختبئ بها قادة حوثيون.



ويمتلك الجيش اليمني أفضلية عسكرية في محافظة صعدة، بعد أن أحكم السيطرة بشكل كامل على المنافذ الحدودية.