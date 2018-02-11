وحسب رويترز، قال المتنكر على هيئة كيم الذي رفض أن يذكر اسمه "نحن على وفاق تام".



وأضاف "أردنا أن نفاجئ الجميع ونأتي بالسلام العالمي ثم رافقنا حراس الأمن إلى الخارج... وهذا ما أظن أنه ظلم حقا... ألا يريد الجميع السلام"؟.



واتسمت أجواء مراسم الافتتاح بإظهار لوحدة رمزية بين الكوريتين.



ودخل لاعبو البلدين إلى الملعب تحت راية علم موحد فيما شاهد نائب الرئيس الأميركي مايك بنس وشقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم يو جونج العرض من مقصورة كبار الزوار.



وقال شبيه كيم بينما يقتاده الأمن إلى خارج الاستاد "هل ستلقى شقيقتي ذات المعاملة؟".