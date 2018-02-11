وافتتح لوكاس فاسكيز التسجيل لصالح ريال بعد 49 ثانية وأضاف رونالدو الهدف الثاني بعد عمل رائع من ماركو أسينسيو ومارسيلو.



وسجل توني كروس الهدف الثالث من خارج منطقة الجزاء وهز رونالدو الشباك بضربة رأس بعد ركلة ركنية من لوكا مودريتش ليحرز الهدف الرابع في الدقيقة 37.



واختتم المهاجم البرتغالي ثلاثيته من متابعة لتسديدة جاريث بيلمن خارج منطقة الجزاء التي تصدى لها الحارس جيرونيمو رولي قرب النهاية، بينما قلص جون باوتيستا واسيير إيار أمندي الفارق لصالح سوسيداد.



وتقدم ريال إلى المركز الثالث في الجدول لكنه يتأخر بفارق 16نقطة عن برشلونة المتصدر مع تحول تركيزه للدفاع عن لقب دوري الأبطال عندما يزور باريس سان جيرمان استاد سانتياجو برنابيو يوم الأربعاء القادم.



وفي وقت سابق هز أنطوان جريزمان الشباك بعد 39 ثانية ليقود أتليتيكو مدريد للفوز 1-صفر على ملقة وتقليص الفارق مع برشلونة إلى ست نقاط.



وتقدم فريق المدرب دييجو سيميوني عندما استغل جريزمان سقوط الكرة أمامه بالقرب من المرمى بعد تسديدة ساؤول نيجيز التي غيرت اتجاهها.



وأبعد الحارس يان أوبلاك محاولة روبرتو روساليس من ركلة حرة في الشوط الثاني ليحافظ أتليتيكو على نظافة شباكه ويحقق انتصارا صعبا بطريقته المعتادة.



وحصد ملقة متذيل الترتيب نقطتين فقط في آخر ثماني مباريات في الدوري.



وقال سيميوني للصحفيين "بدأنا بقوة واستفدنا من عدم توازن منافسنا وسجلنا الهدف الذي وضعنا في المقدمة.. كانت مباراة صعبة وكنا نحاول باجتهاد. حققنا فوزا مهما".



وأضاف "الفريق تم تجديده وهناك أمل كبير وهذا واضح. كل لاعب يلعب الكثير من الدقائق ولهذا السبب نحن في هذا المكان لأن الفريق عمل بشكل جيد".



وواصل الأفيس نتائجه الجيدة تحت قيادة المدرب ابيلاردو بتغلبه 2-1 على فياريال صاحب المركز الخامس ليقفز إلى المركز 16 متقدما بسبع نقاط على منطقة الهبوط.