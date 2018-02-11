وسجل الوافد الجديد محمد عنتر أول اهدافه مع الزمالك ليحصد الأبيض النقاط الثلاثة.

وابتعد الزمالك عن سموحة الخامس وواصل الضغط على المصري صاحب المركز الثالث ووصل للنقطة 39 بفارق نقطتين عن الفريق البورسعيدي، فيما تجمد سموحة خامسا عند 35 نقطة.

ولم يفز الزمالك على سموحة طوال المواجهات الخمسة الماضية، إذ خسر مباراتين وتعادلا في 3 لقاءات.

ويسعى الزمالك للوصول لمراكز مؤهلة للبطولات الأفريقية باحتلال المركز الثاني أو الثالث على أقل تقدير، ويلعب الفريق الأبيض ضد وادي دجلة يوم الأربعاء المقبل، فيما يلتقي سموحة بطلائع الجيش.