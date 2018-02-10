وقال رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، هيثم الحاج علي: "تؤكد مساحة هذا المعرض الإقبال الكبير من دور النشر العربية والأجنبية والمصرية، بزيادة تقريبا 25 بالمائة عن العام الماضي".

وأضاف: "كانت فعاليات هذا العام، المنتظمة والممتلئة بمحبي الثقافة، تزيد عن العام السابق بحوالي 600 فعالية، إذ قدمنا 1400 فعالية على مدى أسبوعين".

وتابع: "كان الكتاب الأكثر مبيعا مؤشرا إيجابيا على اتجاه الشعب المصري إلى الثقافة الحقيقية والجادة، المواجهة للتطرف والإرهاب، فهو كتاب الفتنة الكبرى لطه حسين، إذ بيعت قرابة الألفين نسخة في هذا المعرض".

وأقيمت الدورة التاسعة والأربعون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 27 يناير إلى العاشر من فبراير، تحت شعار "القوى الناعمة.. كيف؟"، في إشارة إلى دور الثقافة والفنون والآداب في مد جسور التقارب بين الشعوب والدول.

وتضمن حفل الختام، السبت، تكريم اسم الكاتب عبدالرحمن الشرقاوي الذي اختير "شخصية المعرض" هذا العام، وتسلمت التكريم ابنته عزة الشرقاوي، كما تم خلال الحفل إعلان وتوزيع جوائز المعرض، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وفازت بجائزة الرواية هالة البدري عن روايتها "مدن السور" الصادرة عن الدار المصرية اللبنانية، فيما فاز وجدي الكومي بجائزة القصة القصيرة عن مجموعته "شوارع السماء" الصادرة عن دار الشروق.

وفي فئة شعر العامية، فاز بالجائزة مسعود شومان عن ديوان "عارف يا رب" الصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، فيما ذهبت جائزة شعر الفصحى إلى عبير عبد العزيز عن ديوان "يوم آخر من النعيم" الصادر عن دار نشر الجزيرة ضمن مشروع "ستاند شعر".

وفي ختام الحفل، الذي حضره الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ووزيرة الثقافة المصرية إيناس عبد الدايم، أعلنت الهيئة المصرية العامة للكتاب بعض تفاصيل الدورة القادمة للمعرض في 2019.

وقال رئيس الهيئة إن جامعة الدول العربية ستكون "ضيف شرف" الدورة الخمسين للمعرض، فيما سيكون ثروت عكاشة وسهير القلماوي معا "شخصية المعرض" في يوبيله الذهبي.