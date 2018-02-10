وبانتظار مباراته المفصلية في البطولة القارية، ابتعد سان جرمان بفارق 13 نقطة عن أقرب منافسيه مرسيليا الذي تعادل الجمعة مع مضيفه سانت إتيان 2-2. وسيكون ليون الثالث قادرا على اقتناص الوصافة بحال تفوقه على رين العاشر.

وبلغ سان جرمان، بطل الدوري بين 2013 و2016، ربع نهائي الكأس ونهائي كأس الرابطة محليا. وكان سان جرمان فاز ذهابا 6-2 بينها ثلاثية في الدقائق العشر الأخيرة، فيما نجح تولوز بالفوز في مباراته الأخيرة على أرضه 2-صفر.

وسيطر سان جرمان على الشوط الأول وصدت العارضة أخطر فرصه من ركنية مباشرة لدي ماريا، أبعدها بصعوبة الحارس الشاب ألبان لافون (19 عاما) المتألق في الشوط الأول (45).

وكسر نيمار التعادل بعد مراوغة داخل المنطقة وتسديدة صعبة من زاوية ضيقة ارتدت من الدفاع داخل الشباك، مسجلا هدفه التاسع عشر في الدوري بفارق هدفين عن زميله كافاني متصدر ترتيب الهدافين (68).

وأصبح نيمار ضالعا في 30 هدفا لسان جرمان بعد 18 مباراة في الدوري، فيما حقق هذا الرقم بعد 37 مباراة مع فريقه السابق برشلونة الذي انتقل منه مقابل صفقة قياسية (222 مليون يورو).

وتابع نيمار تألقه بتسديدة في القائم (79)، ثم لعب كرة لولبية رائعة من خارج المنطقة هبطت على العارضة (80).