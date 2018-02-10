فبعد تسجيله ثنائية منحت دورتموند الفوز على كولن 3-2 الجمعة الماضي، سمح باتشواي (24 عاما) للفريق الأصفر بالانفراد في المركز الثالث في الترتيب، في ظل خسارة باير ليفركوزن على أرضه أمام هرتا برلين صفر-2.

ورفع دورتموند رصيده إلى 37 نقطة، بفارق نقطة عن لايبزيغ الثاني، الذي افتتح المرحلة الجمعة بفوز على أوغسبورغ 2-صفر، وتقدم بنقطة على إينتراخت فرانكفورت الفائز على كولن 4-2، ونقطتين على ليفركوزن الذي تراجع 3 مراكز.

وبات دورتموند، بطل 2011 و2012، يتخلف بفارق 16 نقطة عن غريمه بايرن ميونخ المتصدر وحامل اللقب، الذي يستقبل شالكه في مباراة قمة لاحقة.

ولم يذق بوروسيا دورتموند طعم الهزيمة في الدوري في أي من المباريات، التي خاضها في إشراف مدربه الجديد النمساوي بيتر شتويغر، الذي استلم منصبه في ديسمبر خلفا للهولندي بيتر بوس المقال على خلفية 8 مباريات متتالية في الدوري دون فوز.

ويكمل دورتموند مشواره القاري في مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" بعدما أنهى مجموعته في مسابقة دوري الأبطال في المركز الثالث خلف توتنهام الإنجليزي وريال مدريد الإسباني حامل اللقب.

وعاد الجناح ماركو رويس الذي تطارده لعنة الإصابات، لخوض مباراة دورتموند، بعد غياب 256 يوما عن الملاعب بسبب تمزق الوتر الصليبي لركبته، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

ونزل رويس أساسيا على ملعب "سيغنال إيدونا بارك" أمام 81 ألف متفرج، وراء باتشواي والأميركي الشاب كريستيان بوليسيتش، وأندري شورلي، وخرج في الدقيقة 72 لصالح ماريو غوتسه.

وافتتح دورتموند التسجيل بعرضية على شكل تسديدة من بوليسيتش، وصلت إلى باتشواي الذي تابعها في المرمى الخالي (49).

وكاد دورتموند يعزز النتيجة في الشوط الثاني بنفس طريقة الهدف الأول، لكن عرضية البديل السوري الأصل محمود داهود، مرت أمام المرمى الخالي وبوليسيتش (76).

وفي الوقت بدل الضائع، ضاعف دورتموند النتيجة عبر غوتسه بعد مجهود فردي وتمريرة لشورليه في ظهر الدفاع (90+2).