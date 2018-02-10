وقال بيان للجيش الإسرائيلي، إن الدرون أطلقت من وسط سوريا نحو إسرائيل، وتم اعتراضها من قبل مروحية أباتشي إسرائيلية في غور الأردن.

وأضاف البيان أنه تم نشر صور توضح ما قال إنها "لحظة تدمير عربة السيطرة على الطائرة في العمق السوري".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، السبت، تنفيذ غارات واسعة ضد منظومة الدفاع الجوي السورية وأهداف إيرانية في سوريا.

وقال المتحدث الرسمي باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، إنه جرى "استهداف 12 هدفا منهم 3 بطاريات دفاع جوي سورية و 4 أهداف إيرانية".

وأوضح أدرعي أن الجيش "يتحرك بتصميم ضد محاولة الاعتداء الإيرانية والسورية وخرق السيادة الإسرائيلية".

وأضاف: "جيش الدفاع موجود في حالة جاهزية لمختلف السيناريوهات وسيواصل التحرك وفق الحاجة".