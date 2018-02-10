وبعد فوز وحيد في مبارياته الخمس الأولى مع غاتوزو، تحسن أداء ميلان تدريجيا وفوز السبت كان الرابع له في مبارياته الخمس الأخيرة (المباراة الأخرى في هذه السلسلة انتهت بالتعادل)، فرفع رصيده إلى 38 نقطة في المركز السابع بفارق الأهداف خلف سمبدوريا الذي يلتقي فيرونا الأحد.

ويدين ميلان باستعداده المثالي للقاء الخميس المقبل في بلغاريا ضد لودوغوريتس رازغراد البلغاري في ذهاب الدور الثاني من مسابقة "يوروبا ليغ"، إلى باتريك كوتروني الذي سجل ثنائية وأضاف الأرجنتيني لوكاس بيليا والبديل فابيو بوريني الهدفين الآخرين.

ووضع كوتروني ميلان في المقدمة بعد دقيقة و41 ثانية على انطلاق المباراة، ليصبح صاحب أسرع هدف لفريقه في الدوري منذ هدف الغاني سولي مونتاري في مرمى يوفنتوس في 6 أكتوبر 2013.

ثم أضاف الثاني في الدقيقة 65 قبل أن يوجه بيليا الضربة القاضية لأصحاب الأرض في الدقيقة 73 ثم اختتم بوريني المهرجان بهدف في الدقيقة الأخيرة بعد دخل إلى المباراة في الدقيقة 84.

وسيتراجع ميلان إلى المركز الثامن مجددا في حال فوز أتالانتا على كروتوني لاحقا.

وفي المقابل، تجمد رصيد الوافد الجديد سبال عند 17 نقطة في المركز الثامن عشر بعد فشله في تحقيق أي فوز في المراحل السبع الأخيرة، علما أنه يملك في سجله ثلاثة انتصارات.