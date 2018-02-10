وأوقف ترامب، الجمعة، نشر المذكرة، التي تسعى للرد على مذكرة للجمهوريين، سبق أن سمح ترامب بنشرها.

وأشارت مذكرة الجمهوريين إلى "انحياز مكتب التحقيقات الاتحادي ووزارة العدل ضد ترامب، في التحقيق الاتحادي بشأن روسيا والانتخابات الأميركية عام 2016".

وغرد ترامب قائلا: "أرسل الديمقراطيون مذكرة رد سياسية للغاية وطويلة للغاية يعلمون، بسبب مصادرهم وطرقهم (وغير ذلك)، أنها تحتاج لإعادة صياغة بدرجة كبيرة. وعندئذ سيلومون البيت الأبيض على عدم الشفافية".

وأضاف: "أخبرتهم بضرورة إعادة كتابتها وإرسالها مجددا بصيغة ملائمة"، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وأغضب قرار ترامب بمنع نشر المذكرة الديمقراطيين، الذين قالوا إنها أظهرت "ازدواجا لمعايير الشفافية" لدى الرئيس الذي ينتمي للجمهوريين.

وسمح ترامب في الثاني من فبراير بنشر المذكرة، التي أعدها أعضاء جمهوريون في لجنة المخابرات التابعة لمجلس النواب، دون أي إعادة للصياغة.

وقال ديمقراطيون إن مذكرة الجمهوريين "شوهت صورة المعلومات السرية الحساسة للغاية، وكانت تهدف لإضعاف التحقيق الذي يجريه المحقق الخاص روبرت مولر، بشأن التواطؤ المحتمل بين حملة ترامب عام 2016 وروسيا".