وبدأ ميلر، الذي خاض 21 مباراة مع منتخب أيرلندا بين عامي 2004 و2009، مسيرته في سيلتيك الأسكتلندي وانتقل في صيف 2004 إلى "الشياطين الحمر".

وقال سيلتيك عبر تويتر: "الجميع في سيلتيك يشعرون بالحزن بعد نبأ وفاة لاعب الوسط السابق ليام ميلر. تعازينا للعائلة والأصدقاء في هذه الظروف".

من جهته، كتب مان يونايتد على صفحته في تويتر: "يشعر مانشستر يونايتد بحزن عميق بعد تلقي خبر وفاة لاعب الوسط السابق ليام ميلر. نقدم تعازينا لأحبابه في هذا الوقت الصعب للغاية".

كما غرّد النجم السابق ديفيد بيكهام قائلا: "كل تفكيرنا مع عائلة ليام ميلر.. ارقد في سلام".

وحمل ميلر أقمصة العديد من الأندية، مثل ليدز يونايتد الإنجليزي وسندرلاند الإنجليزي ونادي هيبرنيان الأسكتلندي وملبورن سيتي الأسترالي.