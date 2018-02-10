وجاء هدف المهاجم الدولي في الدقيقة 49، وهو السابع له في 7 مباريات، وعزز به صدارته لترتيب الهدافين مع 22 هدفا، بفارق هدفين أمام المصري محمد صلاح لاعب ليفربول.

وكانت المباراة أول مباراة "ديربي" بين قطبي شمال العاصمة على ملعب "ويمبلي" الشهير، والذي يستخدمه توتنهام هذا الموسم في انتظار انتهاء الأعمال في ملعبه.

وثأر توتنهام من خسارته أمام أرسنال صفر-2 في مرحلة سابقة من الدوري هذا الموسم.

كما ثبت تفوقه على أرضه على نادي "المدفجعية"، الذي فاز مرة واحدة في مبارياته الثماني الأخيرة على أرض توتنهام.

إلا أنها الخسارة الأولى في آخر مباريات يخوضها أرسنال على ملعب ويمبلي، والذي غالبا ما يستخدم في مباريات نهائية لمسابقات الكؤوس الإنجليزية.

وساهم فوز توتنهام في تقدم فريق المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو إلى المركز الثالث في ترتيب الدوري، برصيد 52 نقطة، وبفارق نقطة أمام ليفربول، الذي يحل الأحد ضيفا على ساوثمبتون.