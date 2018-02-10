وتصدت القوات الشرعية لهجوم على موقعي الحيافي والأساس بالمحور الشمالي بقطاع يعيس والمحور الغربي بقطاع سون بمريس.

وقال مراسلنا إن المعارك استمرت عدة ساعات وتخللها قصف مدفعي مكثف.

هذا وذكرت مصادرنا في وقت سابق أن 25 من ميليشيات الحوثي قتلوا، في وقت سابق، خلال إحكام قوات الشرعية اليمنية سيطرتها على جبل رحنق في مقبنة غربي تعز.

كما أفادت مصادر عسكرية أن قوات الشرعية اليمنية تمكنت من السيطرة على جبل حيد الحمام بجبهة مقبنة غربي تعز بعد معارك عنيفة مع مليشيات الحوثي المدعومة من إيران.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر عسكري قوله إن تحرير جبل حيد الحمام جاء بعد حصار خانق فرضته قوات الجيش على المليشيات المتمركزة فيه منذ ليلة الجمعة، أعقبه معارك شرسة، تمكن الجيش على إثرها من إحكام السيطرة على الجبل.

وكانت قوات الشرعية قد أحكمت حصارها خلال اليومين الماضيين على الجبل الاستراتيجي على الطريق الرابط بين تعز - المخا.