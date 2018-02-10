وبحسب إحصائية نشرتها وسائل إعلام بريطانية فقد أهدر اللاعبان 17 فرصة لكل منهما.

وجاء في المرتبة الثانية الدولي الإسباني ألفارو موراتا لاعب تشيلسى الذي أهدر حتى الآن نحو 14 فرصة محققة .

ورغم الرقم السلبي الذي يتصدره محمد صلاح فإن "الفرعون الصغير" يواصل المنافسة على لقب هداف بطولة "البريميرليغ" بعكس الثنائي البعيد تمامًا عن قائمة هدافي البطولة حاليًا.



ويحتل محمد صلاح وصافة ترتيب هدافي الدوري الممتاز برصيد 21 هدف، ويسبقه نجم توتنهام ومنتخب الأسود الثلاث هاري كين بهدفين حتى الآن وبرصيد 23 هدفا.