وقال رئيس البرلمان العربي، مشعل بن فهم السلمي: "نقف مع جمهورية مصر العربية رئيسا وحكومة وشعبا في حربه المشروعة، وهي حرب شاملة على الاٍرهاب، ونؤيد كل ما تقوم به مصر من إجراءات لحماية أمنها الوطني ومحاربة الاٍرهاب والإرهابيين".

جاء ذلك عقب اختتام المؤتمر الثالث للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية.

وأشار السلمي إلى إن الاجتماع صدرت عنه 5 بيانات، "الأول بشأن تطورات الوضع في الأراضي العربية المحتلة والقدس"، والثاني بشأن الإشادة بدور المملكة السعودية في خدمتها للحرمين الشريفين، والثالث بشأن تثمين دور البرلمان العربي في منظومة العمل العربي المشترك وتفعيل النظام الأساسي له.

وتناول البيان الرابع التدخلات الإيرانية في الشؤون العربية، والخامس كان بشأن التدخل التركي في الشؤون العربية في مصر وليبيا. وقد تحفظت دولتي قطر والسودان على البيان.

وأضاف السلمي أن المؤتمر صدرت عنه "وثيقة شاملة لمكافحة الاٍرهاب، تشكل تطورا في العمل العربي المشترك"، مشيرا إلى أن الاٍرهاب "يهدد أمن وسلامة الدول العربية والأمن القومي العربي، والوثيقة تغطي كل المستجدات التي حدثت في التطورات التقنية والإعلامية وغيرها التي يستخدمها الارهابيون والتنظيمات الإرهابية".