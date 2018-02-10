كما أفادت مصادر عسكرية أن قوات الشرعية اليمنية تمكنت من السيطرة على جبل حيد الحمام بجبهة مقبنة غربي تعز بعد معارك عنيفة مع مليشيات الحوثي المدعومة من إيران.

كما نقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر عسكري قوله إن تحرير جبل حيد الحمام جاء بعد حصار خانق فرضته قوات الجيش على المليشيات المتمركزة فيه منذ ليلة الجمعة، أعقبه معارك شرسة، تمكن الجيش على إثرها من إحكام السيطرة على الجبل.

وأوضح أن المعارك أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيات، فيما لاذ البقية بالفرار.

وكانت قوات الشرعية قد أحكمت حصارها خلال اليومين الماضيين على الجبل الاستراتيجي على الطريق الرابط بين تعز - المخا.