وقال الدسوقي لـ"سكاي نيوز عربية" إن اليوم الثاني للعملية العسكرية شهد عبور 48 سفينة بحمولات بلغت 3.4 مليون طن، وهي أعلى نسبيا من معدلات العبور المعتادة.

وتشهد محافظة الإسماعيلية حالة استنفار قصوى من الدرجة الأولى، بالتزامن مع العملية العسكرية في سيناء.

وأغلقت معدلات العبور إلى سيناء، فيما انتشرت قوات الجيش والشرطة على طول المجرى الملاحي لقناة السويس، كما تم رفع درجة الاستعداد داخل المستشفيات العامة والجامعية.