وقالت وكالة الأناضول التركية للأنباء، السبت، إن الشرطة داهمت 6 عناوين في 3 أحياء من المدينة، دون ذكر تفاصيل عن توقيت تنفيذ المداهمات، مشيرة إلى أن كل المعتقلين يحملون جنسيات أجنبية.

وأشارت إلى أن أفراد الشرطة ضبطوا مواد رقمية ووثائق خلال المداهمات، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

يذكر أن الشرطة التركية كثفت عملياتها على من يشتبه في انتمائهم للتنظيم في نهاية العام الماضي، قبيل الذكرى الأولى لهجوم نفذ ليلة الاحتفال بالعام الجديد على ملهى ليلي في إسطنبول قتل فيه 39 شخصا.

وأعلن داعش مسؤوليته عن الهجوم، وهو أحد سلسلة هجمات نفذها التنظيم المتشدد في تركيا في السنوات الأخيرة.