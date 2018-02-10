ونفى سلامي ما أكدته إسرائيل بخصوص إسقاط طائرة إيرانية مسيرة، قائلا "نحن لا نؤكد خبرا مصدره (إسرائيل)، ولكن إذا أكد السوريون هذا الخبر سنؤكده نحن".

وأضاف سلامي "ليس لدينا تواجد عسكري في سوريا، ونتواجد فيها بشكل استشاري"، مؤكدا أن "الجيش السوري موجود للدفاع عن أراضيه ويكفي لذلك".

وزعم سلامي أن بلاده قادرة على تدمير كل القواعد الأميركية في المنطقة وخلق "جحيم للنظام الصهيوني" وفقا لما ذكرت تسنيم شبه الرسمية.

من جانب آخر، قال مسؤول في تحالف موال لنظام الرئيس السوري بشار الأسد يقول إنه لا يعتقد أن الأمور ستتطور إلى حرب إقليمية.

وقالت "غرفة عمليات حلفاء سوريا" التي تضم قياديين من روسيا وايران وحزب الله اللبناني وتتولى تنسيق العمليات القتالية في سوريا إن "ما قاله العدو الاسرائيلي إن طائرة مسيرة كانت تستهدفه ودخلت المجال الجوي لفلسطين المحتلة هو كذب وافتراء وتضليل".