وحدد متصدر "البريميرليغ" تسعة اشتباكات حصلت في مباريات سابقة لم يتم معاقبتها من طرف الحكام بالشكل المناسب.

وعبّر سيتي عن رغبته في تغيير القواعد حتى تتمكن الفرق من إعادة النظر في القرارات التي يتخذها الحكم خلال المباراة.

وكان المدرب بيب غوارديولا عبر عن استيائه من الاحتكاكات الموجهة للاعبيه مطالبا الحكام بحمايتهم.

وقال المدرب الإسباني "يدرك الاتحاد الإنجليزي ما يتعين فعله ويجب أن يحمي اللاعبين".

وأضاف: "يجب أن يحمي الحكام اللاعبين.. نعرف مدى القوة البدنية في إنجلترا لكن الفرق تفقد لاعبين مهمين وليس فقط في مانشستر سيتي".