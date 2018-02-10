وكثيرا ما ضغطت الولايات المتحدة على الصين، أكبر شريك تجاري لكوريا الشمالية، لبذل المزيد لكبح جماح برامج بيونغ يانغ النووية والصاروخية.

وتقول الصين إنها ملتزمة بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة بشأن كوريا الشمالية بالكامل والتي تتضمن عقوبات مشددة، لكنها ترى أن على جميع الأطراف بذل المزيد من الجهود للحد من التوترات وإحياء المحادثات.

وقالت الخارجية الصينية إن يانغ، عضو مجلس الدولة الذي يفوق موقعه منصب وزير الخارجية، أبلغ ترامب خلال اجتماع في البيت الأبيض الجمعة أنه يتطلع لأن يعمل البلدان سويا و"لتعزيز التنسيق بشأن القضية النووية في شبه الجزيرة الكورية".

ولم يكشف بيان وزارة الخارجية الصينية عن أي تفاصيل أخرى عن المناقشات بشأن كوريا الشمالية.

وعبر يانغ عن أمله في أن يؤدي تحسن العلاقات بين الكوريتين خلال دورة الألعاب الأولمبية المقامة في كوريا الجنوبية حاليا إلى محادثات منتظمة بين البلدين بل وإلى محادثات بين بيونغيانغ وواشنطن.