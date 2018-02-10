ووصل ناريندرا مودي إلى رام الله اليوم السبت في أول زيارة له الى مناطق الحكم الذاتي الفلسطينية في الضفة الغربية.

وقال نبيل شعث إن مودي سيجري محادثات مع عباس وسيوقع اتفاقات تعاون بقيمة 50 مليون دولار.

وتأتي زيارة مودي بعد شهر من استضافة رئيس الوزراء الإسرائيلي لمدة ستة أيام، مما يعكس دفء العلاقات بين البلدين.