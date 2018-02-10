أبو ظبي - سكاي نيوز عربية أحرزت السويدية تشارلوت كالا السبت الذهبية الاولى في دورة الالعاب الاولمبية الشتوية المقامة في بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية حتى 25 فبراير الجاري، بعد احرازها المركز الاول سباق التزلج لمسافة 15 كلم (سكياتلون).
وسجلت كالا في طريقها الى ذهبية السباق (7,5 كلم بأسلوب كلاسيكي و7,5 كلم بأسلوب حر) 40:44,7 دقيقة، متقدمة بفارق 7 ثوان على النروجية مارين بيورغن التي نالت الفضية، و10 ثوان على الفنلندية كريستا بارماكوسكي صاحبة البرونزية.
ولا تزال بيورغن صاحبة أفضل سجل في تاريخ دورات الالعاب الاولمبية الشتوية برصيد 11 ميدالية.