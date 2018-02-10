أبو ظبي - سكاي نيوز عربية أحرزت السويدية تشارلوت كالا السبت الذهبية الاولى في دورة الالعاب الاولمبية الشتوية المقامة في بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية حتى 25 فبراير الجاري، بعد احرازها المركز الاول سباق التزلج لمسافة 15 كلم (سكياتلون).