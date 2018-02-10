وأعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، أن طائرة تابعة له سقطت شمالي إسرائيل بعد قصف أهداف داخل الأراضي السورية.

ولم يوضح بيان الجيش سبب سقوط الطائرة فيما إذا كان نتيجة إصابتها بنيران وصواريخ أطلقت من سوريا أو جراء خلل فني، لكنه نوه إلى أنه جرى إنقاذ طياري المقاتلة وهي من طراز "إف 16".

وذكرت مصادر إسرائيلية أن الطيارين استطاعا الوصول بالطائرة إلى الأجواء الإسرائيلية وقاموا بتفعيل نظام القفز الطارئ ونزلوا بالمظلات في الأراضي الإسرائيلية ونقلوا لتلقي العلاج في أحد المشافي.

وقالت مصادر في وقت لاحق إن أحد الطيارين يعاني من إصابة خطيرة.

و تحطمت الطائرة في منطقة متسبيه هاردوف بالجليل.

إلى ذلك، ذكر الجيش الإسرائيلي إنه جرى رصد إطلاق طائرة دون طيار إيرانية من مطار "تيفور" في منطقة تدمر بوسط سوريا باتجاه إسرائيل، وجرى إسقاطها من قبل مروحية أباتشي.

وأشار إلى أن الطائرة الإيرانية سقطت داخل الأراضي الإسرائيلية.

واعتبر الجيش أن ما حدث يعد هجومًا إيرانيًا على سيادة إسرائيل، وأن إيران تجر المنطقة نحو مغامرة لا تعلم كيف تنتهي.

وأردف البيان: "ننظر ببالغ الخطورة إلى إطلاق النيران السورية باتجاه طائراتنا. وكل من تورط في إطلاق الطائرة دون طيار قد جرى استهدافه".