وأعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتناياهو أنه سيعقد فورا جلسة مشاورات أمنية مع الحكومة المصغربة عقب التطورات مع سوريا

وقال التليفزيون السوري الرسمي إن ثلاث انفجارات ضخمة وقعت في ريف دمشق نتيجة غارات إسرائيلية.

وأوضح أن الدفاعات الجوية السورية تصدت للطائرات.

وعلى جانب آخر، دوت صافرات الإنذار في الجولان والجليل الأعلى شمالي إسرائيل، فيما يبدو تحسبا من إطلاق صواريخ من الأراضي السورية.

وجاءت تلك الأحداث، بعدما أسقطت نيران أرضية سورية مقاتلة إسرائيلية من طراز إف 16، لكنها تحطمت في الجانب الإسرائيلي، فيما نجا الطياران.

وقال اللفتنانت كولونيل جوناثان كونريكوس المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي على موقع تويتر "استهدفت قوات الدفاع الإسرائيلية أنظمة تحكم إيرانية في سوريا أطلقت طائرة دون طيار للمجال الجوي الإسرائيلي. كان هناك نيران سورية هائلة مضادة للطائرات... سقطت طائرة إف-16 في إسرائيل والطياران بخير".

وفي وقت سابق، ذكر الجيش الإسرائيلي إنه جرى رصد إطلاق طائرة دون طيار إيرانية من مطار "تيفور" في منطقة تدمر بوسط سوريا باتجاه إسرائيل، وجرى إسقاطها من قبل مروحية أباتشي.

وأشار إلى أن الطائرة الإيرانية سقطت داخل الأراضي الإسرائيلية.

واعتبر بيان للجيش أن ما حدث يعد هجومًا إيرانيًا على سيادة إسرائيل، وأن إيران تجر المنطقة نحو مغامرة لا تعلم كيف تنتهي.

وأردف البيان: "ننظر ببالغ الخطورة إلى إطلاق النيران السورية باتجاه طائراتنا. وكل من تورط في إطلاق الطائرة دون طيار قد جرى استهدافه".