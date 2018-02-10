وأشارت صحيفة ماركا الإسبانية أن إيمري قرر الدفع بالحارس الشاب أريولا بجانبه ثنائي الدفاع تياغو سيلفا، وماركينيوس، وداني ألفيس، ولكن مركز الظهير الأيسر لم يتم تحديده بعد، فالمدرب الباسكي يفاضل بين كورزاوا، والمتألق في الفترة الأخيرة يوري لاعب ريال سوسيداد الإسباني السابق.

ويبدو أن أوناي إيمري سيدفع باللاعب يوري خاصةً وأنه يمتلك بنيان جسدي قوي، ودفاعه أفضل من كورزاوا الذي يميل للناحية الهجومية أكثر، وفقا لما ذكر موقع "سبورت 360".

ونوهت "ماركا" إلى أن ثنائي خط الوسط رابيوت، وماركو فيراتي سيلعبان بشكل أساسي، ولكن في ظل إصابة تياغو موتا، فإن إيمري سيفكر في اللاعب الثالث بوسط الملعب، والخيارات معروفة إما سيلعب بلو سيلو أو لاسانا ديارا، أو المتألق في الآونة الأخيرة أنخيل دي ماريا.

ويبدو أن الخيار الأكثر واقعية هو تواجد لو سيلو كثالث وسط الملعب لربط خط الوسط بالهجوم، وفي الخط الأمامي سيتواجد الثلاثي الخطير نيمار، وكافاني، ومبابي، ولكن خيار مشاركة دي ماريا مطروح بشكل كبير سواء باللعب في خط الوسط أو في الهجوم.

الجدير بالذكر أن باريس سان جيرمان سيلاقي ريال مدريد على ملعب الأخير “لسانتياغو بيرنابيو”، ضمن ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا في 14 فبراير.