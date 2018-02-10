وقال المصدر إنه جرى التصدي للطائرات الإسرائيلية خلالها هجومها على أحد القواعد العسكرية في وسط سوريا.

وكان الجيش الإسرائيلي قد ذكر في وقت سابق أن نيرانا سورية مضادة للطائرات أطلقت النيران تجاه إحدى طائراته المقاتلة وإن إسرائيل هاجمت هدفا إيرانيا أطلق طائرة دون طيار لمجالها لجوي من سوريا.

وقال اللفتنانت كولونيل جوناثان كونريكوس المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي على موقع تويتر "استهدفت قوات الدفاع الإسرائيلية أنظمة تحكم إيرانية في سوريا أطلقت طائرة دون طيار للمجال الجوي الإسرائيلي. كان هناك نيران سورية هائلة مضادة للطائرات... سقطت طائرة إف-16 في إسرائيل والطياران بخير".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الطائرة سقطت في شمال إسرائيل.