وأكد أسامة الغندور أن جميع المحال التجارية ومحطات الوقود ستنتظم اعتبارا من السبت في العمل وتقديم الخدمات للمواطنين.

وأضاف أن محطات الوقود أغلقت أبوابها الجمعة فقط لحين استقرار الأوضاع وبدء الحملة العسكرية على أن تفتح جميع محطات الوقود لخدمة المواطنين السبت.

وطالب الغندور أهالي مدينة العريش بعدم التهافت على المحال التجارية لشراء السلع التموينية والغذائية بهدف تخزينها لأن المحال التجارية ستفتح أبوابها للمواطنين بشكل طبيعي ومنتظم يوميا اعتبارا من السبت.

يذكر أن أغلب المحال التجارية وجميع محطات الوقود أغلقت أبوابها الجمعة بسبب بدء الحملة العسكرية في شمال سيناء "سيناء 2018"، ما أثار قلق المواطنين.