وسجل جيمس ثلاثة أرقام مزدوجة للمرة العاشرة هذا الموسم وحقق في المباراة أعلى معدل للتمريرات الحاسمة في مسيرته.

وتقدم كليفلاند 83-80 قبل أقل من ثلاث دقائق على نهاية الربع الثالث لكن تراجع أتلانتا سمح له بتوسيع الفارق وتقدم 97-82 في الربع الأخير.

ورفع كافاليرز، الذي يواجه صعوبات هذا الموسم بعد تأهله للنهائي في السنوات الثلاث الماضية، رصيده إلى 32 انتصارا مقابل 22 هزيمة ويتأخر بفارق ثمانية انتصارات عن بوسطن سيلتيكس في القسم الشرقي.