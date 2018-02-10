وبعد معركة قضائية حامية خسرت الشرطية كريسيتان هيمن قضيتها، وجرى إيقافها عن العمل في أحد أقسام الشرطة بولاية نيوجيرسي بذريعة أنها شاركت في أفلام جنسية قبل انضمامها إلى سلك الشرطة.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن مصدر في الشرطة، إن ضباط جلسة الاستماع اتخذوا قرار إقالة هيمن البالغة من العمر 31 عاما.

ودافعت هيمن عن نفسها قائلة بانها لم تظهرعارية ولم تشارك في أي مشاهد جنسية، وأنها بسبب قلة خبرتها في الحياة آنذاك قامت بأشياء سخيفة لم تكن تدرك عواقبها.

وقبل إقالتها أوقفت تلك الشرطية عن العمل في 26 مايو، بعد أيام من حفل تخرجها من الأكاديمية؛ عقب اتهامها بممارسة سلوك غير أخلاقي، لأنها أخفت حقيقة مشاركتها في أفلام جنسية جرى تصويرها بين عامي 2008 و2012.