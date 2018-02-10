وقال المهاجم الدولي في لقاء صحفي ضاحكًا: "أعتبر أننا لعبنا أمام برشلونة وقضينا عليهم .. لننتظر ونرى إذا ما كان بإمكاننا إقصائهم من البطولة".

وبحسب موقع "كوورة" فإن موراتا قد يكون وجه "رسالة قوية" لمسؤولي ناديه السابق ريال مدريد بشأن إمكانية العودة مجددًا إلى صفوف الفريق الملكي الذي رحل عنه الصيف الماضي.

وصرح موراتا خلال مقابلة عبر محطة "موفي ستار": "لابد من احترام نادي تشلسي الذي بذل جهدًا كبيرًا لضمي، أنا سعيد هنا، ولكن ريال مدريد يبقى ريال مدريد".

وغادر موراتا "الميرنغي" بحثًا عن المشاركة في المباريات بانتظام في ظل إصرار مدرب الفريق الملكي، زين الدين زيدان، على إشراك مواطنه كريم بنزيما.

وسبق لموراتا كذلك أن لعب في صفوف نادي يوفنتوس الإيطالي وتألق معه.