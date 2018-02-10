أبو ظبي - سكاي نيوز عربية أصدرت محكمة تركية حكما بسجن محافظ وقائد شرطة إسطنبول السابقين بتهمة الانتماء لما يسمى منظمة (الكيان الموازي) التي تتهمها الحكومة بالضلوع بمحاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في يوليو 2016.
وقضت المحكمة الجنائية الكبرى في إسطنبول بسجن المحافظ السابق للمدينة حسين موتلو لمدة ثلاثة أعوام و45 يوما وقائد الشرطة السابق بإسطنبول حسين كابكين لمدة عامين وشهر واحد.
وأضافت أن المحكمة أطلقت سراح موتلو فيما بعد نظرا لقضائه فترة من المدة في الحبس.
وكانت محاكم في العاصمة أنقرة وإسطنبول أصدرت أحكاما بالسجن المؤبد المشدد والمؤبد والسجن لعدة أعوام للمتورطين في محاولة الانقلاب الفاشل.