وقضت المحكمة الجنائية الكبرى في إسطنبول بسجن المحافظ السابق للمدينة حسين موتلو لمدة ثلاثة أعوام و45 يوما وقائد الشرطة السابق بإسطنبول حسين كابكين لمدة عامين وشهر واحد.

وأضافت أن المحكمة أطلقت سراح موتلو فيما بعد نظرا لقضائه فترة من المدة في الحبس.

وكانت محاكم في العاصمة أنقرة وإسطنبول أصدرت أحكاما بالسجن المؤبد المشدد والمؤبد والسجن لعدة أعوام للمتورطين في محاولة الانقلاب الفاشل.