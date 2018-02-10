وتوجه رتل عسكري تركي إلى جنوب شرقي إدلب بعد أن اجتاز الحدود التركية - السورية مساء السبت متوجها الى الطريق الواصل بين إدلب وعفرين.

وانتشرت القوات التركية انتشرت في بلدة (تل طوقان) بمنطقة (أبو الظهور) في إدلب بهدف إنشاء نقطة مراقبة والتي تقع على بعد ستة كيلومترات عن عناصر الجيش السوري والقوات الموالية له وعلى عمق 50 كيلومترا من الحدود التركية.

وكان الجيش التركي قام بتشكيل أربع نقاط مراقبة في وقت سابق في إدلب ويعمل على تشكيل نقاط مراقبة أخرى بالمحافظة.