وسجل فيدريكو برنارديسكي هدفا في مرمى فريقه السابق كما خاض الحارس جيانلويجي بوفون المباراة رقم 500 في الدوري مع يوفنتوس لكن حكم الفيديو خطف الأنظار.

ونال فيورنتينا ركلة جزاء في الشوط الأول بعد لمس المدافع جيورجيو كيليني للكرة بيده وانتظر اللاعب جوردان فريتو نحو ثلاث دقائق لتسديد الركلة قبل أن يقرر الحكم مراجعة اللقطة عبر الفيديو.

ووسط احتجاجات من جمهور فيورنتينا الغاضب احتسب الحكم ركلة حرة لصالح يوفنتوس بداعي وجود تسلل على جيل دياز قبل لمسة يد كيليني.

ورغم ذلك أظهرت الإعادة أن دياز لم يكن متسللا وأن الكرة وصلته من مدافع يوفنتوس أليكس ساندرو.

وبعد وقت قصير ضاعت على فيورنتينا فرصة أخرى للتقدم عندما سدد دياز كرة ارتدت من القائم.

ونجح يوفنتوس في التقدم في الدقيقة 56 عبر برنارديسكي من ركلة حرة وضمن غونزالو هيغوين النقاط الثلاث قبل أربع دقائق على النهاية عندما ضاعف التقدم بعدما تسلم تمريرة من كيليني لينفرد بالحارس ماركو سبورتيلو وسدد بثقة في الشباك.

وبهذا الفوز صعد يوفنتوس للصدارة برصيد 62 نقطة بفارق نقطتين عن نابولي الذي يستضيف لاتسيو السبت.

واستعان الدوري الإيطالي بتكنولوجيا الفيديو التي أثارت الكثير من الجدل حيث تكررت أخطاء الحكام رغم مراجعة اللقطات عبر شاشات داخل الملاعب.