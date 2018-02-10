وأكد الغندور أن جميع المحال التجارية ومحطات الوقود ستنتظم بدءا من السبت في العمل وتقديم الخدمات للمواطنين.

وطالب الغندور أهالي مدينة العريش بعدم التكالب أمام المحال التجارية لشراء السلع التموينية والغذائية بهدف تخزينها لأن المحال التجارية ستفتح أبوابها للمواطنين بشكل طبيعي ومنتظم يوميا بدءا من غدا.

وطمأن رئيس مدينة العريش المواطنين أن مخزون السلع التموينية والغذائية بشمال سيناء متوافر لمدة ثلاثة شهور قادمة.

وأضاف أن محطات الوقود أغلقت أبوابها الجمعة فقط لحين استقرار الأوضاع وبدء الحملة العسكرية على أن تفتح جميع محطات الوقود لخدمة المواطنين بدءا من غد.

وطالب بعدم التزاحم والتدافع أمام محطات الوقود للحصول على لوقود بسبب توافر الوقود بكميات كبيرة لمحطات الوقود بشمال سيناء وانتظام فتح محطات الوقود بشكل يومي وطبيعي

يذكر أن أغلب المحال التجارية وجميع محطات الوقود أغلقت أبوابها الجمعة بسبب بدء الحملة العسكرية في شمال سيناء "سيناء2018" ما أثار مخاوف المواطنين.