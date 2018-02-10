وقال بريان بوغارت المستشار الإقليمي للمنظمة في بيان "بالنظر إلى أن المنطقة لم تتعاف بعد بالكامل من ثلاث سنوات من جفاف مدمر بسبب ظاهرة إلنينو فهذه موجة قاسية بوجه خاص".

ولفت خبراء إلى أن مساحات شاسعة من الأراضي في أنحاء المنطقة ممتدة من جنوب أفريقيا وحتى زامبيا شهدت ارتفاعا في درجات الحرارة وانخفاضا في معدل هطول الأمطار فيما انتشرت حشرات وآفات في المحاصيل أدت لتقلص إنتاج الحبوب في 2018.

وأكد برنامج الأغذية العالمي أن هناك مخاوف من ارتفاع آخر في عدد الأشخاص في المنطقة الذين يحتاجون إلى مساعدات غذائية طارئة ومساعدة في التغذية بعد أن انخفض إلى 26 مليون شخص العام الماضي هبوطا من ذروة بلغت 40 مليونا خلال أزمة ظاهرة النينيو بين عامي 2014 و2016.

وصدر تحذير الخميس عن مجموعة إقليمية معنية بالأغذية حثت فيه على اتخاذ إجراءات لمواجهة التأثير المحتمل "لموجة الجفاف الطويلة" على الموسم الزراعي.

وأشار التقرير الذي استشهد به برنامج الأغذية العالمي "النقص في نسبة الرطوبة وارتفاع درجات الحرارة واستمرار الإصابة بالآفات الزراعية من المرجح أن يتسبب في إنتاج أقل من المتوسط من المحاصيل والماشية".