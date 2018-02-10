وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية في بيان إن الأجهزة الأمنية المعنية والمختصة قامت بمحاصرة محاولة الاختراق وإيقاف العمل بالصفحة الإلكترونية لفتره قصيرة كإجراء احترازي.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن البيان أن الإدارة العامة لنظم المعلومات في الوزارة أكدت عودة الموقع إلى العمل في وقت قياسي ودون أن تلحق به أي أضرار إذ لم يؤثر ذلك على الأنظمة الإلكترونية وقاعدة البيانات الرئيسية لوزارة الداخلية لعدم صلته به.

وذكرت أن التحقيقات بدأت على الفور لمعرفة هوية المتسبب في هذه المحاولة وملاحقته قانونيا.